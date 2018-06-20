Видео: В Москве рейсовый автобус врезался в дерево, пострадали 9 человек

Очевидцы опубликовали видео с места аварии с автобусом, который пробил дерево и ограждение.

Накануне вечером, 15 апреля, на востоке Москвы произошло ДТП с рейсовым автобусом, в котором пострадали 9 человек.

Автобус, который выполнял рейс по маршруту №501 "Люберцы микрорайон Турист - Москва метро "Выхино" съехал с дороги, пробил ограждение и врезался в дерево. При столкновении сильно пострадала передняя часть автобуса, что хорошо видно на видео с места ДТП.

По предварительной версии, водителю стало плохо за рулем, и было потеряно управление пассажирским транспортным средством. В результате ДТП пострадали 9 человек. У всех диагностированы различные ушибы. 4 человека были госпитализированы в больницу, пятеро от госпитализации отказались.

Видео: ВК, Олег Александров.