  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:13
234
MShaffter
Код вставки плеера

Видео: В Москве рейсовый автобус врезался в дерево, пострадали 9 человек

0 0

Очевидцы опубликовали видео с места аварии с автобусом, который пробил дерево и ограждение.

Накануне вечером, 15 апреля, на востоке Москвы произошло ДТП с рейсовым автобусом, в котором пострадали 9 человек.

Автобус, который выполнял рейс по маршруту №501 "Люберцы микрорайон Турист - Москва метро "Выхино" съехал с дороги, пробил ограждение и врезался в дерево. При столкновении сильно пострадала передняя часть автобуса, что хорошо видно на видео с места ДТП. 

По предварительной версии, водителю стало плохо за рулем, и было потеряно управление пассажирским транспортным средством. В результате ДТП пострадали 9 человек. У всех диагностированы различные ушибы. 4 человека были госпитализированы в больницу, пятеро от госпитализации отказались.

Видео: ВК, Олег Александров.

Теги: дтп с автобуслм, новости москвы, новости москвы и области, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Оставить комментарий