СМИ: Москвич погиб при попытке порадовать супругу

Мужчина решил сделать приятное жене, пока та была на работе.

В одной из столичных квартир мужчина при попытке сделать сюрприз жене тяжело травмировался.

Телеграм-канал MASH сообщает, что 54-летний пенсионер-подводник, проживающий с женой на Рязанском проспекте, решил сделать жене сюрприз, пока та была на работе. Мужчина решил навести чистоту в квартире. Во время уборки мужчина поскользнулся и ударился головой об край ванны.

Мужчина обратился за помощью к медикам, где у его диагностировали серьезные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму. Пенсионеру назначили лечение, но через 10 дней он скончался. Смертью москвича заинтересовалась полиция, сообщает Mash/

Фото: Piter.TV