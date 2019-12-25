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СМИ: Москвич погиб при попытке порадовать супругу
Сегодня, 13:03
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MShaffter

СМИ: Москвич погиб при попытке порадовать супругу

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Мужчина решил сделать приятное жене, пока та была на работе.

В одной из столичных квартир мужчина при попытке сделать сюрприз жене тяжело травмировался.

Телеграм-канал MASH сообщает, что 54-летний пенсионер-подводник, проживающий с женой на Рязанском проспекте, решил сделать жене сюрприз, пока та была на работе. Мужчина решил навести чистоту в квартире. Во время уборки мужчина поскользнулся и ударился головой об край ванны.

Мужчина обратился за помощью к медикам, где у его диагностировали серьезные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму. Пенсионеру назначили лечение, но через 10 дней он скончался. Смертью москвича заинтересовалась полиция, сообщает Mash/

Фото: Piter.TV

Теги: новости москвы, погиб человек, поисшествия москва
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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