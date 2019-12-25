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Пожилая женщина выпала из окна дома в Каменногорске
Сегодня, 14:08
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Пожилая женщина выпала из окна дома в Каменногорске

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81-летняя жительница Каменногорска найдена мертвой под окнами своего дома.

Жители города Каменногорск Выборгского района Ленинградской области обратились в полицию, обнаружив под окнами своего дома тело пожилой женщины. 81-летняя пенсионерка была найдена возле дома №80 по Ленинградскому шоссе и была опознана как местная жительница, родом из Ярославля. 

К моменту прибытия врачей и полиции женщина была уже мертва. По предварительным данным, она выпала из окна четвертого этажа. Соседи и очевидцы не заметили никакого шума или иных признаков насилия - сообщается, что пенсионерка страдала от деменции. По информации следователей, в квартире была найдена записка, возможно, оставленная погибшей. Проводятся следственные действия и выяснение обстоятельств произошедшего. 

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Фото: Pixabay

Теги: выборгский район, каменногорск, ленобласть, несчастный случай, падение из окна, пожилая женщина, чрезвычайное происшествие
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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