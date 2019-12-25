Пожилая женщина выпала из окна дома в Каменногорске

81-летняя жительница Каменногорска найдена мертвой под окнами своего дома.

Жители города Каменногорск Выборгского района Ленинградской области обратились в полицию, обнаружив под окнами своего дома тело пожилой женщины. 81-летняя пенсионерка была найдена возле дома №80 по Ленинградскому шоссе и была опознана как местная жительница, родом из Ярославля.

К моменту прибытия врачей и полиции женщина была уже мертва. По предварительным данным, она выпала из окна четвертого этажа. Соседи и очевидцы не заметили никакого шума или иных признаков насилия - сообщается, что пенсионерка страдала от деменции. По информации следователей, в квартире была найдена записка, возможно, оставленная погибшей. Проводятся следственные действия и выяснение обстоятельств произошедшего.

Ранее из окна больницы на Костюшко выпала пациентка.

Фото: Pixabay