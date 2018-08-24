Пожилая петербурженка получит 300 тысяч рублей за падение на улице

Прокуратура Калининского района провела проверку по обращению 70-летней петербурженки, которая упала на улице из-за просадки тротуара. Подробности сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В апреле 2021 года женщина получила травму руки в результате падения, произошедшего из-за просадки тротуара у станции метро "Академическая". Пострадавшая была госпитализирована в больницу с закрытым переломом левой плечевой кости.
Проверка прокуратуры показала, что женщина получила травму из-за ненадлежащего исполнения ОАО "Коломяжское" обязательств по мониторингу повреждений тротуарного полотна, а также в связи со скрытыми дефектами, образовавшимися после выполнения строительно-монтажных работ ООО "Новигатор-СБС".
Прокурор направил в суд исковое заявление о компенсации морального вреда. Судом принято решение о взыскании в пользу женщины 300 тысяч рублей.
В апреле этого года молодая петербурженка получила перелом поясничного позвонка во время падения на Звенигородской улице.
Фото: Piter.tv
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