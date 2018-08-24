Пожилая петербурженка получит 300 тысяч рублей за падение на улице

Пострадавшая была госпитализирована в больницу с закрытым переломом левой плечевой кости.

Прокуратура Калининского района провела проверку по обращению 70-летней петербурженки, которая упала на улице из-за просадки тротуара. Подробности сообщила пресс-служба надзорного ведомства.



В апреле 2021 года женщина получила травму руки в результате падения, произошедшего из-за просадки тротуара у станции метро "Академическая". Пострадавшая была госпитализирована в больницу с закрытым переломом левой плечевой кости.

Проверка прокуратуры показала, что женщина получила травму из-за ненадлежащего исполнения ОАО "Коломяжское" обязательств по мониторингу повреждений тротуарного полотна, а также в связи со скрытыми дефектами, образовавшимися после выполнения строительно-монтажных работ ООО "Новигатор-СБС".



Прокурор направил в суд исковое заявление о компенсации морального вреда. Судом принято решение о взыскании в пользу женщины 300 тысяч рублей.

В апреле этого года молодая петербурженка получила перелом поясничного позвонка во время падения на Звенигородской улице.

Фото: Piter.tv