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Пожилая петербурженка отдала мошеннику 250 тысяч рублей за "операцию" внучки
Сегодня, 14:00
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lesjasap
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Пожилая петербурженка отдала мошеннику 250 тысяч рублей за "операцию" внучки

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В Выборгском районе пенсионерка пыталась спасти внучку, отдав 250 тысяч рублей мошеннику.

В Выборгском районе полиция разыскивает преступника, который мошеннической схемой заставил пенсионерку отдать ему 250 тысяч рублей. Данную сумму пожилая петербурженка отдала молодому человеку ради проведения несуществующей операции для внучки.

С заявлением на злоумышленника обратилась 94-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный забрал у нее крупную денежную сумму, которая якобы требовалась на осуществление хирургического вмешательства. Об инциденте стало известно 19 февраля. Преступление было совершено около 19 часов вечера в квартире пострадавшей на проспекте Тореза. 

Вскоре домой вернулась внучка жертвы обманщика. Тогда старушка и поняла, что ее “развели”. По данному правонарушению полиция начала расследование.
 

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Теги: мошенничеств , операция , пенсионер
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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