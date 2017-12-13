Пожилая петербурженка отдала мошеннику 250 тысяч рублей за "операцию" внучки

В Выборгском районе пенсионерка пыталась спасти внучку, отдав 250 тысяч рублей мошеннику.

В Выборгском районе полиция разыскивает преступника, который мошеннической схемой заставил пенсионерку отдать ему 250 тысяч рублей. Данную сумму пожилая петербурженка отдала молодому человеку ради проведения несуществующей операции для внучки.

С заявлением на злоумышленника обратилась 94-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный забрал у нее крупную денежную сумму, которая якобы требовалась на осуществление хирургического вмешательства. Об инциденте стало известно 19 февраля. Преступление было совершено около 19 часов вечера в квартире пострадавшей на проспекте Тореза.

Вскоре домой вернулась внучка жертвы обманщика. Тогда старушка и поняла, что ее “развели”. По данному правонарушению полиция начала расследование.

