Пожарно-спасательный гарнизон Петербурга ждет масштабное усиление

Беглов и Куренков обсудили закупку новой техники и почтили память героев.

Губернатор Александр Беглов провел рабочую встречу с главой МЧС России Александром Куренковым, в ходе которой стороны обсудили ключевые направления развития столичного пожарно-спасательного гарнизона. Разговор в Смольном 20 февраля коснулся не только расширения технических возможностей служб, но и планов по дальнейшему обновлению автопарка спецтехники. Подробности встречи раскрыли в пресс-службе городской администрации.

Александр Беглов выразил признательность федеральному министру за неизменное внимание к нуждам противопожарных и спасательных подразделений Северной столицы. Он особо отметил, что торжественные церемонии передачи новой техники на Дворцовой площади уже стали доброй ежегодной традицией, демонстрирующей единство города и ведомства.

В ходе беседы руководители также затронули тему сохранения исторической памяти. Разговор состоялся в день, когда спасатели вспоминают трагические события 1991 года — пожар в гостинице "Ленинград", унесший жизни коллег. Техническое переоснащение гарнизона, по словам участников встречи, позволит не только повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации, но и создаст более безопасные условия для работы самих спасателей. Детали дальнейших закупок и модернизации парка техники стороны обсудят в рабочем порядке в ближайшее время.

Ранее на Дворцовой выстроились 57 новых пожарных машин для защиты Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного