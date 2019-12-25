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Пожарные спасли кошку на набережной Крюкова
Сегодня, 9:15
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Arinablinova

Пожарные спасли кошку на набережной Крюкова

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Пушистая добралась до спасителей по пожарному рукаву.

В четверг вечером, 30 апреля, кошка упала с набережной Крюкова  и оказалась в опасной близости к воде. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

Пушистая сидела на небольшом островке слива и очень легко могла упасть в воду и утонуть. На помощь пришли пожарные, которые спустили к ней пожарный рукав, по которому животное добралось до своих спасителей. 

Ранее мы писали, что жители Кировского района нашли домашнюю черепаху в реке.

Фото: vk.com/spb_today

 

Теги: животные, кошка, спасение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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