Пожарные спасли кошку на набережной Крюкова

Пушистая добралась до спасителей по пожарному рукаву.

В четверг вечером, 30 апреля, кошка упала с набережной Крюкова и оказалась в опасной близости к воде. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Пушистая сидела на небольшом островке слива и очень легко могла упасть в воду и утонуть. На помощь пришли пожарные, которые спустили к ней пожарный рукав, по которому животное добралось до своих спасителей.

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Фото: vk.com/spb_today