Пожарные локализовали огонь в деревне Горбунки

Пожарные бригады Петербурга и Ленобласти ликвидируют возгорание на юго-западе КАДа.

Пожарные, работающие на месте возгорания возле деревни Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области, сообщили о локализации пожара. Площадь возгорания составила порядка 70 метров, огнем были охвачены хозяйственные постройки гаражного кооператива. О пострадавших в огне пока не сообщается.

Над тушением пожара работают две пожарные бригады из 134 части Ленобласти и из 54 части Санкт-Петербурга. Черный дым возле съезда с кольцевой автодороги в сторону деревни Горбунки заметили водители, сообщение о пожаре поступило в пожарную часть в 16:32.