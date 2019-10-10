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Пожарные локализовали огонь в деревне Горбунки

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Пожарные бригады Петербурга и Ленобласти ликвидируют возгорание на юго-западе КАДа.

Пожарные, работающие на месте возгорания возле деревни Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области, сообщили о локализации пожара. Площадь возгорания составила порядка 70 метров, огнем были охвачены хозяйственные постройки гаражного кооператива. О пострадавших в огне пока не сообщается. 

Над тушением пожара работают две пожарные бригады из 134 части Ленобласти и из 54 части Санкт-Петербурга. Черный дым возле съезда с кольцевой автодороги в сторону деревни Горбунки заметили водители, сообщение о пожаре поступило в пожарную часть в 16:32. 

Теги: дым и огонь, огонь в горбунках, пожар в ленобласти, пожар за кадом
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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