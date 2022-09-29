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Видео: пожарные эвакуировали пятерых петербуржцев из горящей квартиры на Комендантском проспекте

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Обошлось без пострадавших. 

В четверг, 29 сентября, в Приморском районе Петербурга начался пожар в квартире. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по городу. 

Информация о пожаре поступила в 14:33 на пульт спасателей. На Комендантском проспекте, в доме, 25, корпус, 1, в четырехкомнатной отдельной квартире общей площадью 100 кв. метров выгорела обстановка кухни на площади 9 кв. метров. Из квартиры эвакуировали пятерых человек. Обошлось без пострадавших. 

На борьбу с огнем отправились 15 спасателей и 3 пожарные машины. В 15:09 его потушили. 

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Виктория Михеева

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анютик Глухова

Теги: квартира, кухня, огонь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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