Пожары в Иркутской области будут тушить искусственными дождями

В настоящее время огнем объяты 723,8 тыс. га на севере региона.

Для тушения лесных пожаров в Иркутской области вызовут искусственные осадки. Такое решение приняли в Министерстве лесного комплекса региона, передает ТАСС.

Для борьбы с огнем в определенные эпицентры направят самолет-зондировщик Ан-26. Он вызовет дождь в Казачинско-Ленском, Киренском и Мамско-Чуйском районах области, которые значительно удалены к северу.

Глава ведомства Михаил Карнаухов заметил, что мера не скажется на паводковой обстановке в регионе. В северных районах, где бушуют пожары, ближайшие осадки прогнозируются в пятницу. В Министерстве сообщили, что в огне находится 723,8 тысячи га.

Видео: YouTube / ГЕОСФЕРА

