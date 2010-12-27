Пожар во Всеволожске унес жизни всех членов семьи

В Лениобласти при пожаре погибли преподаватели СПБГУ и их маленькая дочь.

Во Всеволожском районе Петербурга в ночь с 26 на 27 возник сильный пожар дома. По установленным данным оказалось, что в доме по по улице Достоевского погибла семья.

В ходе разбора завалов была обнаружена семья из троих человек. Позже выяснилось, что заживо сгорели преподаватели СПБГУ, а также их 10-летняя дочь. Однако личности их пока не указываются. Тела погибших отправлены в морг, где планируется установить точную причину смерти. А сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств пожара.