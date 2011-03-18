В подвале жилого дома на улице Правды загорелся мусор

Огонь охватил 1 кв.м. Пожарные справились с ним з полчаса.

Утром четверга, 29 сентября, в центре Петербурга случился пожар. В подвале жилого дома загорелся мусор. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Возгорание заметили примерно 4:30 пламя в доме №1/11 по улице Правды. Огонь обхватил небольшую площадь, всего 1 кв.м.

На устранение пожара выдвинулись 10 спасателей, которые ликвидировали огонь к 5:00 утра. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что ларёк сгорел в Лыжном переулке.

Фото: Piter.TV