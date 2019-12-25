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Ларёк сгорел в Лыжном переулке
Сегодня, 9:54
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Ларёк сгорел в Лыжном переулке

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На борьбу с огнём выдвинулись 10 спасателей.Данных о пострадавших не поступало.

В ночь на вторник, 27 сентября, у дома №1 по Лыжному переулку случился пожар. Пламя охватило металлопластиковый торговый ларек размером 2,5 на 6 м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу. 

На мрамор происшествия выдвинулись 10 пожарных на двух спецмашинах. Огонь удалось ликвидировать в 4:28, к этому временни ларёк полностью выгорел.

Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее мы сообщили о том, что в ремонтируемом доме на Рощинской произошел пожар.

Фото: Piter.TV

Теги: ларек, пожар, происшествие, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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