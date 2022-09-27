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В ремонтируемом доме на Рощинской произошел пожар

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Огонь охватил 300 кв. метров.

Ночью 27 сентября в Московском районе произошел серьезный пожар. Ему присваивали дополнительный номер 1-БИС. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Огонь возник у доме №2 на Рощинской улице. Сейчас здание находится на капитальном ремонте. Пожар охватил площадь в 300 кв. метров. 

С пламенем удалось справиться в 03:38, в общей сложности на ликвидацию ушло около 3 часов. С пожаром боролись 25 спасателей и 5 единиц техники. 

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Роман Коньков

Теги: пожар, ремонт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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