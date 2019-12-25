Пожар в квартире дома на Луначарского удалось потушить за час

В воскресенье, 9 февраля, стало известно о том, что спасателям удалось устранить пожар в одном из домов Выборгского района. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возгарание началось около 7 часов утра, по адресу Приозерское шоссе, дом № 11, корпус 2. Огонь распространился на площадь 30 квадратных метров. Для тушения задействовали 10 сотрудников пожарной службы и 4 единицы специальной техники.

Детали случившегося уточняются.

Ранее мы писали, что в пожаре на Хасанской улице скончалась 90-летняя женщина.

Фото: pexels