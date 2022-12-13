В доме директора "Эрмитаж-Выборг" произошёл пожар

В четверг, 20 апреля, в экстренные службы поступило сообщение от прохожей о возгорании частного дома в посёлке Балтиец. Как стало известно Piter.TV, владельцем недвижимости является директор выставочного центра "Эрмитаж-Выборг"
В результате опроса 74-летнего собственника выяснилось, что подача газа и электричества в его дом не осуществляется. Конфликтов с соседями он не имел.
У потерпевшего принято заявление об уничтожении имущества. Дом выгорел полностью, пострадавших в результате пожара нет.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что при пожаре в квартире на Одесской пострадала женщина.
Фото: Piter.TV
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