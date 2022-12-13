В доме директора "Эрмитаж-Выборг" произошёл пожар

Обстановка выгорела полностью.

В четверг, 20 апреля, в экстренные службы поступило сообщение от прохожей о возгорании частного дома в посёлке Балтиец. Как стало известно Piter.TV, владельцем недвижимости является директор выставочного центра "Эрмитаж-Выборг"

В результате опроса 74-летнего собственника выяснилось, что подача газа и электричества в его дом не осуществляется. Конфликтов с соседями он не имел.

У потерпевшего принято заявление об уничтожении имущества. Дом выгорел полностью, пострадавших в результате пожара нет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что при пожаре в квартире на Одесской пострадала женщина.

Фото: Piter.TV