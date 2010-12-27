Пожарные тушат автоцентр на Савушкина с крыши, улица частично перекрыта

В Петербурге горит крупный автоцентр на Савушкина. Piter.TV публикует видео и фото с места ЧП.

В Петербурге горит автоцентр "Рольф Лахта" на улице Савушкина. Piter.TV ведет прямую трансляцию с места ЧП в социальной сети "ВКонтакте".

ВИДЕО ПОЖАРА:

На видео можно заметить, как пожарные борются с огнем. Сотрудники МЧС забрались на крышу, они заливают помещение, охваченное пламенем, а также контролируют возможное распространение пламени. Наш мобильный корреспондент насчитал на месте не менее 9 машин МЧС. Спасатели используют в работе раздвижные лестницы и другую спецтехнику. Рядом находятся машины ГИБДД, газовой службы и скорой помощи. Информация о пострадавших пока что отсутствует.

В это же время пресс-служба городского ГИБДД сообщила о частичном перекрытии улицы Савушкина. По данным ведомства, здесь ограничено движение по одной полосе на Стародеревенской улице.

Фото: Piter.TV