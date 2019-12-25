Пожар в Невском районе тушили 15 спасателей

Сообщение о пожаре поступило менее получаса назад.

В понедельник, 19 июля, в 14:37 на пульт главного управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место спасатели уточнили, что на проспекте Пятилеток, дом 9к1 в отдельной квартире горит обстановка на площади четырех квадратов. Через 20 минут после поступления сообщения, возгорание локализовали.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. К ликвидации пожара привлекли от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее мы писали, что утром в понедельник массовая авария на КАД собрала пробку.

Фото: Piter.tv