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В подвале жилого дома в Красносельском районе загорелся мусор
Сегодня, 13:51
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В подвале жилого дома в Красносельском районе загорелся мусор

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Сведения о пострадавших не поступали.

В четверг, 15 июля, в 13:05 на пульт управления городского управления МЧС поступил сигнал о пожаре в доме №9к1 по Гатчинскому шоссе в Красносельском районе, сообщили в пресс-службе ведомства. 

По уточненной информации, в подвале дома горел мусор на общей площади 3 квадратных метра. Через 20 минут пожар удалось локализовать. Спасатели еще не уточнили, что пожар ликвидирован. 

От МЧС привлекли 2 единицы техники и 15 человек личного состава. Причины пожара неизвестны. 

Ранее мы писали, что на Кубани нашли тела пожилых супругов с огнестрельными ранениями.

Фото: Piter.tv

Теги: красносельский район, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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