В подвале жилого дома в Красносельском районе загорелся мусор

Сведения о пострадавших не поступали.

В четверг, 15 июля, в 13:05 на пульт управления городского управления МЧС поступил сигнал о пожаре в доме №9к1 по Гатчинскому шоссе в Красносельском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

По уточненной информации, в подвале дома горел мусор на общей площади 3 квадратных метра. Через 20 минут пожар удалось локализовать. Спасатели еще не уточнили, что пожар ликвидирован.

От МЧС привлекли 2 единицы техники и 15 человек личного состава. Причины пожара неизвестны.

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Фото: Piter.tv