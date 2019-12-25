На Кубани нашли тела пожилых супругов с огнестрельными ранениями

Жертвами преступника стали 83-летний мужчина и 82-летняя женщина.

В Краснодарском крае нашли тела пожилых супругов с огнестрельными ранениями. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета. Известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Сообщение о трагедии поступило в надзорное ведомство вечером 14 июля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а,в" части 2 статьи 105 УК РФ. пресс-служба СК РФ по региону

Пожилых супругов нашли мертвыми в Тихорецком районе Кубани. Они находились в одном из домов станицы Краснооктябрьская. Жертвами преступления стал 83-летний мужчина и 82-летняя женщина. Место происшествия осмотрено криминалистами, следователями. Назначен ряд экспертиз. Специалисты определяют мотивы преступления. Виновный разыскивается.

В Саратовской области нашли женщину, бросившую младенца в пакете.

Фото: Следственный комитет России