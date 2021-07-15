  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:30
253
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Саратовской области нашли женщину, бросившую младенца в пакете

0 0

Подозреваемая допрошена.

В Саратовской области нашли женщину, бросившую младенца в пакете. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитета РФ по региону. Специалисты допросили местную жительницу из города Энгельса о происшествии. Она выбросила собственного новорожденного ребенка на улице. Позже малыша нашла прохожая около строительной площадки.

СК удалось установить личность женщины, совершившей противоправное деяние. Ею оказалась 35-летняя жительница города Энгельса… С подозреваемой проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что инцидент произошел 9 июля около жилого дома под номером 95А по проспекту Фридриха Энгельса. Местная жительница услышала плачь ребенка и нашли пакет, в котором находился мальчик. После этого она позвонила в службу спасения. На место прибыли медики, которые госпитализировали младенца. По факту покушения на убийство малолетнего было возбуждено уголовное дело.

Фигурантка расследования рассказала следователям  о том, что у нее произошли роды утром 9 июля. Женщина не стала обращаться за медицинской помощью, так как не хотела заниматься воспитанием малыша. Она завернула мальчика в плед и оставила на улице.

Пациента в больнице Саратовской области оставили на полу в приемном покое.

Видео: Следственный комитет России

 
Теги: младенец, пакет, саратовская область, следственный комитет
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии