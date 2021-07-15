Подозреваемая допрошена.

В Саратовской области нашли женщину, бросившую младенца в пакете. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитета РФ по региону. Специалисты допросили местную жительницу из города Энгельса о происшествии. Она выбросила собственного новорожденного ребенка на улице. Позже малыша нашла прохожая около строительной площадки.

СК удалось установить личность женщины, совершившей противоправное деяние. Ею оказалась 35-летняя жительница города Энгельса… С подозреваемой проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что инцидент произошел 9 июля около жилого дома под номером 95А по проспекту Фридриха Энгельса. Местная жительница услышала плачь ребенка и нашли пакет, в котором находился мальчик. После этого она позвонила в службу спасения. На место прибыли медики, которые госпитализировали младенца. По факту покушения на убийство малолетнего было возбуждено уголовное дело.

Фигурантка расследования рассказала следователям о том, что у нее произошли роды утром 9 июля. Женщина не стала обращаться за медицинской помощью, так как не хотела заниматься воспитанием малыша. Она завернула мальчика в плед и оставила на улице.

Пациента в больнице Саратовской области оставили на полу в приемном покое.

Видео: Следственный комитет России