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Пациента в больнице Саратовской области оставили на полу в приемном покое

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Главврачу и завотделением грозит увольнение.

Бездомного больного мужчину с инвалидностью медицинский персонал больницы Энгельса разместил прямо на полу приемного покоя. Соответствующее видео появилось в сообществах социальных сетей.

На кадрах видно, как сотрудники медучреждения укладывают пациента на пол и дают ему подушку. Ролик вызвал негодования комментаторов, на что обратили внимание региональные власти.

Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Грибов на своей странице в Instagram сообщил, что на данный момент расследование данного инцидента завершено. Также, по его словам, главврач больницы и завотделением понесут наказание за произошедшее. 

Совершенно дикая ситуация произошла в Энгельсской городской больнице №1. Нуждающегося в помощи мужчину-инвалида медики оставили на полу приемного покоя.

Роман Грибов, зампредседателя правительства области

Кроме того, он заявил, что будет требовать увольнения заведующего приемным покоем и заместителя главного врача, которые это допустили.

Ранее из окна больницы на Костюшко выпала пациентка.

Видео: Telegram/LIFE SHOT

Теги: бездомный, больница, саратовская область, энгельс
Категории: Новости России, Лента новостей,

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