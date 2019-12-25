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С пожаром в Красногвардейском районе боролись 15 пожарных
Сегодня, 13:21
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С пожаром в Красногвардейском районе боролись 15 пожарных

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По предварительной информации, никто не пострадал.

Днем в пятницу, 29 октября, управление МЧС по Петербургу получило сообщение о пожаре в доме №14к2 по Муринской дороге в Красногвардейском районе.

Прибывшие на место пожарные отметили, что в магазине "Фасоль", находящимся на 1-м этаже жилого дома, в подсобном помещении площадью 6 кв.метров происходило горение обстановки на площади 3 кв.метра. Пожар ликвидировали спустя час. 

На борьбу с огнем привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в Солнечном у гендиректора строительной компании украли 60 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: красногвардейский район, мчс, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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