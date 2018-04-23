В Петербурге рано утром загорелся самый высокий жилой небоскреб

Горела двухкомнатная квартира.

В Невском районе рано утром горел самый высокий жилой небоскреб Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Двенадцатого февраля в 04.09 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, проспект Обуховской Обороны, 138, корпус 2. пресс-служба городского управления МЧС

Оказалось, что горит обстановка в двухкомнатной квартире. Пожар был ликвидирован в 05:59, информации о пострадавших не поступало.

ЖК "Александр Невский" является первым в городе жилым домом-небоскрёбом и самым высоким жилым домом Петербурга (37 этажей).

Фото: ЖК Князь Александр Невский/ ВК