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В Петербурге рано утром загорелся самый высокий жилой небоскреб
Вчера, 15:28
1385
nastya960

В Петербурге рано утром загорелся самый высокий жилой небоскреб

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Горела двухкомнатная квартира.

В Невском районе рано утром горел самый высокий жилой небоскреб Санкт-Петербурга.  Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Двенадцатого февраля в 04.09 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, проспект Обуховской Обороны, 138, корпус 2.

пресс-служба городского управления МЧС

Оказалось, что горит обстановка в двухкомнатной квартире. Пожар был ликвидирован в 05:59, информации о пострадавших не поступало.

ЖК "Александр Невский" является первым в городе жилым домом-небоскрёбом и самым высоким жилым домом Петербурга (37 этажей).

Фото: ЖК Князь Александр Невский/ ВК

 

 

 

 

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Теги: пожар в небоскребе, пожар в невском районе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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