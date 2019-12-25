Пожар произошел на Новолипецком металлургическом комбинате. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление областного ГУ МЧС.
Город Липецк, улица Площадь Металлургов, дом 2, Новолипецкий металлургический комбинат – происходит загорание в цехе трансформаторной стали
источник агентства
В настоящее время специалисты уточняют пострадавшую площадь возгорания. Информации о пострадавших нет.
В Екатеринбурге загорелись два частных дома.
Фото: Piter.tv
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