Пламя распространилось в цехе трансформаторной стали.

Пожар произошел на Новолипецком металлургическом комбинате. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление областного ГУ МЧС.

Город Липецк, улица Площадь Металлургов, дом 2, Новолипецкий металлургический комбинат – происходит загорание в цехе трансформаторной стали источник агентства

В настоящее время специалисты уточняют пострадавшую площадь возгорания. Информации о пострадавших нет.

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Фото: Piter.tv