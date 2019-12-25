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Пожар произошел на Новолипецком металлургическом комбинате
Сегодня, 11:08
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lesjasap

Пожар произошел на Новолипецком металлургическом комбинате

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Пламя распространилось в цехе трансформаторной стали.

Пожар произошел на Новолипецком металлургическом комбинате. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление областного ГУ МЧС.

Город Липецк, улица Площадь Металлургов, дом 2, Новолипецкий металлургический комбинат – происходит загорание в цехе трансформаторной стали

источник агентства

В настоящее время специалисты уточняют пострадавшую площадь возгорания. Информации о пострадавших нет.

В Екатеринбурге загорелись два частных дома.

Фото: Piter.tv

Теги: липецкая область, нлмк, новолипецкий металлургический комбинат, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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