На западе Москвы произошёл пожар на стройке

Произошло возгорание строительных материалов, по предварительным данным никто не пострадал.

В четверг, 12 июля, на улице Маршала Неделина в Москве произошло крупное возгорание на стройке. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на очевидцев.

Огонь вспыхнул у станции "Рабочий посёлок", где стартовало строительство платной дороги от Москва-Сити до Одинцово. Площадь пожара достигла 20 кв.м. Произошло возгорание строительных материалов, по предварительным данным никто не пострадал.

На месте работают сотрудники МЧС и пожарные. Локализация состоялась в 11:05.

Ранее появилось видео с места убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре.

Видео: телеканал "360"