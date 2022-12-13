Пожар на рынке "Синдика" в Подмосковье локализован

Огонь охватил 2100 кв.м. Пострадавших нет.

Пожар на рынке "Синдика" в Московской области локализован. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители регионального экстренного ведомства. Сотрудники ГУ МЧС уточнили, что пламя успело охватить всю складскую территорию строительного рынка. Локализация огня произошла на площади в 2100 квадратных метров. К ликвидации возгорания были привлечены силы 87 человек личного состава, свыше 20 специальной техники. По предварительным сведениям никто не пострадал. Напомним, что пламя разгорелось примерно в 23:15 вечера 27 января по времени Москвы в районе 65 километра МКАД, городском округе Красногорск. Огонь оперативно достиг участка, на котором хранились горючие материалы.

Раздоры, владение 1, строение 2. Здание склада размером в плане 70х30 м., одноэтажный, высота 12м, метало-каркасное, кровля двухскатная. Внутри стройматериалы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение склада по всей площади. заявление ГУ МЧС по Подмосковью

Ранее данный строительный рынок уже горел в 2017 году. Тогда площадь пожара составляла 55 тысяч квадратных метров.

Спасатели локализовали пожар в ангаре на Южном шоссе.

Фото и видео: Telegram / Mash, SHOT