Пожар на чердаке жилого дома в Петроградском районе Петербурга потушен

Огонь на Большой Пушкарской улице удалось остановить, пострадавших нет.

В Петроградском районе Петербурга локализовали пожар в чердачном помещении жилого дома на Большой Пушкарской улице, 30. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило 5 сентября в 16:54. Открытое горение площадью 80×60 метров ликвидировали в 18:04. Пожару был присвоен повышенный номер 1-БИС, который позже сняли. Работы продолжены под основным номером 1.

Из здания эвакуированы 8 человек. Для ликвидации пожара задействованы 4 единицы техники и 20 сотрудников МЧС.

Фото: Piter.tv