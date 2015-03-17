Пожар на чердаке жилого дома в Петроградском районе Петербурга потушен

В Петроградском районе Петербурга локализовали пожар в чердачном помещении жилого дома на Большой Пушкарской улице, 30. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило 5 сентября в 16:54. Открытое горение площадью 80×60 метров ликвидировали в 18:04. Пожару был присвоен повышенный номер 1-БИС, который позже сняли. Работы продолжены под основным номером 1.
Из здания эвакуированы 8 человек. Для ликвидации пожара задействованы 4 единицы техники и 20 сотрудников МЧС.
Фото: Piter.tv
