Очевидцы рассказали о пожаре в центре Петербурга. Все оказалось не так серьезно

Информацию о происшествии прояснили в ГУ МЧС.

В редакцию Piter.tv обратились читатели, которые рассказали о происшествии в центре Петербурга. Вечером в четверг, 19 марта, к дому №4 по Заячьему переулку подъехало несколько машин спасателей, сообщили нам. Местные жители рассказали о пожаре, который произошел в одной из квартир на четвертом этаже дома.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу Piter.tv рассказали, что тление оконной рамы в квартире доме произошло в районе восьми часов вечера. Информации о пострадавших нет, а к месту происшествия прибыли три автомобиля МЧС.

Видео: Piter.tv