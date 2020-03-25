Двух человек эвакуировали из горящей квартиры на Вознесенском

О пострадавших не сообщается.

Вечером 25 марта в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Об инциденте на Вознесенском проспекте, 43 стало известно в 18:09. Возгорание случилось в квартире на 4-м этаже. Пламя задело коридор, а также комнату.

По последним данным, в 18:37 спасатели локализовали пожар. Площадь горения составила 30 кв. метров. Двух людей пришлось эвакуировать со четвертого этажа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Павловске невнимательные "Жигули" столкнулись с иномаркой.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"