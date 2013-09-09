Жителям дома на Коломенской после пожара предложили временно переехать в соседнюю школу

Во время пожара на лестничной клетке обнаружили труп.

Жителей дома на Коломенской улице, в которой 8 декабря произошел пожар, временно разместят в школе №294. Дело в том, что в здании частично отключили отопление, газ и свет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Центрального района.

Пожар произошел в доме №35-37. Общая площадь возгорания составила 51 кв. метр. На лестничной площадке обнаружили труп женщины, причины ее смерти еще предстоит установить.

Из-за того, что в доме сейчас частично нет теплоснабжения и электроснабжения, жители могут разместиться в дома №6 на Коломенской улице. При обращении граждан будет рассмотрена возможность использования ресурсов маневренного фонда.

Фото: администрация Центрального района