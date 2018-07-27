Пожар на Кавалергардской 20: жильцам помогают спуститься пожарные

Загорелась комната площадью в 7 квадратных метров.

В пятницу 27 июля, на Кавалергардской 20 вспыхнула комната в трехкомнатной квартире на втором этаже. Как сообщают очевидцы, на место происшествия быстро приехали пожарные службы. На кадрах видно, как спасатели помогают жильцам выбраться из задымленной квартиры.

Очевидцы сообщают, что никто не пострадал. Отмечается, что в этом общежитии очень часто происходят возгорани.

Каждый месяц там пожар, рассказывает житель Центрального района.

Пожарная служба успешно устранила очаг возгорания.

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