Пожар на Гражданском проспекте потушили за 20 минут

Сведения о пострадавших не поступали.

Стали известны подробности о пожаре в Калининском районе Петербурга. Как сообщили 12 июня в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре в доме №130/4 по Гражданскому проспекту поступило в 17:22.

Выяснилось, что в трехкомнатной отдельной квартире пламя вспыхнуло в комнате на 15 квадратных метров. В 17:44 часов пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

От МЧС к ликвидации пожара привлекались две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее мы сообщали о том, что очевидцы рассказали о пожаре в доме №130/4 по Гражданскому проспекту. На опубликованном фото заметны языки пламени, охватившие квартиру на втором этаже.

Фото: vk.com/spb_today