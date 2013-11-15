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В доходном доме Шрейбера случился пожар
Сегодня, 16:32
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В доходном доме Шрейбера случился пожар

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Пламя, охватившее объект культурного наследия, удалось локализовать примерно за час.

В среду, 27 июля, ГУ МЧС РФ по Петербургу получило сигнал о пожаре на Захарьевской улице. Огонь охватил объект культурного наследия "Доходный дом К.А. Шрейбера". Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Пожар начался примерно в 14:20. На объекте проходил капитальный ремонт, в ходе которого воспламенился утеплитель на площади 20 кв.м. Тушить пожар выдвинулись 25 человек личного состава  и 5 единиц техники. Через час, к 15:29, огонь удалось локализовать. 

Напомним, что дом Карла Шрейбера датируется 1906-1907 г.г. постройки. КГИОП включил его в свой список объектов культурного значения в 2016 году. 

Ранее мы сообщили о том, что уничтоживший российскую церковь XIX века пожар после удара молнии попал на видео.

Фото: citywalls.ru

Теги: дом карла шрейбера, пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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