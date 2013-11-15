В доходном доме Шрейбера случился пожар

Пламя, охватившее объект культурного наследия, удалось локализовать примерно за час.

В среду, 27 июля, ГУ МЧС РФ по Петербургу получило сигнал о пожаре на Захарьевской улице. Огонь охватил объект культурного наследия "Доходный дом К.А. Шрейбера". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар начался примерно в 14:20. На объекте проходил капитальный ремонт, в ходе которого воспламенился утеплитель на площади 20 кв.м. Тушить пожар выдвинулись 25 человек личного состава и 5 единиц техники. Через час, к 15:29, огонь удалось локализовать.

Напомним, что дом Карла Шрейбера датируется 1906-1907 г.г. постройки. КГИОП включил его в свой список объектов культурного значения в 2016 году.

Ранее мы сообщили о том, что уничтоживший российскую церковь XIX века пожар после удара молнии попал на видео.

Фото: citywalls.ru