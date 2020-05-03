Уничтоживший российскую церковь XIX века пожар после удара молнии попал на видео

Пламя охватило купол церкви после удара молнией.

Уничтоживший российскую церковь XIX века пожар попал на видеозапись. Известно, что пламя стало разгораться из-за попавшей в здание молнии. Инцидент произошел на территории села Воздвиженка Туймазинского района, расположенного в Башкирии. Первым воспламенился купол религиозной постройки.

До сих пор не могу прийти в себя. Прихожане, которые, (...) рискуя жизнью, спасали иконы, сегодня ревут. Многие провели бессонную ночь. слова священника

Напомним, что молния попала также и в расположенный по соседству дом, однако тот не получил серьезных повреждений.

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Фото и видео: Вконтакте / Туймазинский вестник