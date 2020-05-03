Россиянин устроил ГТА-заезд с гаишником на капоте

В Нижнем Новгороде автомобилист отказался проходить тест на алкоголь.

Житель Нижнего Новгорода устроил заезд с гаишником на капоте своего автомобиля в духе компьютерной игры GTA. Инцидент произошел после того, как сотрудник правоохранительных органов потребовал от водителя пройти тест на алкогольное опьянение. Об это сообщает Telegram-канал "Ni Mash".

Местные СМИ сообщают о том, что сотрудника ДПС госпитализировали. Дополнительной информации о состоянии пациента нет. Предположительно, по факту произошедшего может быть возбуждено уголовное дело по статья 317 УК РФ. Речь идет о посягательстве на жизнь сотрудника органов власти. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

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Фото и видео: Telegram / Ni Mash