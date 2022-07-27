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Электросамокат сбил девушку на Московском проспекте

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Пострадавшая госпитализирована.

Во вторник, 26 июля, во время прогулки по Московскому проспекту с молодым человеком девушка оказалась под колёсами электросамоката. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Отметим, что ДТП произошло в то время, пока пара находилась на тротуаре. Парень успел подхватить пострадавшую, но скорее всего она все равно получила травму — электросамокат развил очень высокую скорость. 

Свидетели ДТП рассказали, что на место пришлось вызывать скорую.

Ранее мы сообщили о том, что в жестком ДТП пострадали водитель и пассажир BMW на Пироговской набережной.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

Теги: дтп, московский проспект, санкт-петербург, электросамокат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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