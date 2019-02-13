В пятиэтажке Нижневартовска сгорел чердак и кровля жилого дома

В сети опубликовано видео снятое с квадрокоптера.

Накануне, 12 февраля, в Нижневартовске полностью выгорела крыша и чердачное помещение в жилом пятиэтажном доме.

Пожар начался около 17 часов по местному времени. Огонь начался на чердаке, а затем перекинулся на кровлю. Огнеборцы справились с пожаром около 22 часов. Из дома было эвакуировано 39 жильцов. Большая часть покинула дом самостоятельно, остальным помогли эвакуироваться пожарные.

Сообщается, что два человека были доставлены в больницу, один из них в тяжелом состоянии. Также есть информация, что от сердечного приступа после эвакуации скончался пожилой мужчина.

Видео: ВК, Видач