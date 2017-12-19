Piter.tv подготовил прикольные поздравления с Новым годом 2018.

Отмечать Новый год 1 января начали на Руси в 1700 году. Эту дату назначил правящий в то время Петр Первый. До этого в стране встречали начало года 1 сентября, а до 1492 года новогоднее празднование приходилось на 1 марта.

Впервые официальным выходным днем 1 января стало в 1897 году. С приходом советской власти многие традиции, в том числе елка, были упразднены, а в период с 1930 по 1947 год 1 января был стандартным рабочим днем. Выходной вернули в 1947, но долгое время праздничным являлся лишь первый день года. Возможность отдыхать два дня подряд россияне получили в 1992 году, а в 1995 появились пятидневные новогодние каникулы, фактически растягивающиеся на 7-10 дней. Подробная история Нового года.