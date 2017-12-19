Поздравления с Новым годом 2018

Отмечать Новый год 1 января начали на Руси в 1700 году. Эту дату назначил правящий в то время Петр Первый. До этого в стране встречали начало года 1 сентября, а до 1492 года новогоднее празднование приходилось на 1 марта.
Впервые официальным выходным днем 1 января стало в 1897 году. С приходом советской власти многие традиции, в том числе елка, были упразднены, а в период с 1930 по 1947 год 1 января был стандартным рабочим днем. Выходной вернули в 1947, но долгое время праздничным являлся лишь первый день года. Возможность отдыхать два дня подряд россияне получили в 1992 году, а в 1995 появились пятидневные новогодние каникулы, фактически растягивающиеся на 7-10 дней. Подробная история Нового года.
Пусть в Новый год случится чудо -
В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.
Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везет.
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты.
***
Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!
***
С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.
Пусть снежинки в танце кружат,
пусть сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,
Мира, счастья, теплоты.
***
Мы ждем чудес, мы верим в сказку,
Мы дружим, любим, мы творим...
И в этот добрый зимний праздник,
Когда горят вокруг огни,
Когда нарядно светит елка,
Гремят салюты каждый час,
Пусть счастье к нам зайдет надолго,
Пусть радость не оставит нас.
Пускай все сбудутся желанья,
Уйдет бесследно грусть-тоска.
Любви, тепла, очарованья,
Чудес волшебных на века!
***
С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.
Наслаждаться каждым мигом
И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всём везло!
С Новым годом! С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!
***
Новый год - волшебный праздник.
День чудес и торжества.
В Вашем доме пожелаем
Чашу полную всегда!
Наступает время сказок,
И мы верим в чудеса,
Пожелаем много счастья,
Света, мира и добра!
В ночь волшебную у елки
Загадаем, как всегда,
Чтобы были все здоровы
И любимы навсегда!
Пришла пора, когда всем можно
О новых планах помечтать,
Задумать что-то осторожно
Да всё под елкой загадать.
Рад я поздравить с Новым годом!
А поздним этим вечерком
Вас Дед Мороз пусть мимоходом
Одарит счастьем и теплом.
К вам прибежит оленей стадо
... они подарки принесут.
Реки добра вам и услады,
У вас царит пускай уют.
Стихи: сайт "Поздравок"