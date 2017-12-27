Около 1,5 млн человек отметили Новый год в центре Петербурга

В новогодних гуляньях на Дворцовой площади и других местах в центре Северной столицы приняли участие 1,5 миллиона горожан и туристов.

Новый 2018 год в центре Петербурга встретили 1,5 миллиона человек. Празднования проходили на Дворцовой площади, стрелке Васильевского острова, Невском проспекте.

По уточнённым данным, в новогодних гуляниях в центре Санкт-Петербурга, приняли участие 1,5 миллиона горожан и гостей города. Андрей Кибитов, пресс-секретарь губернатора Петербурга

После себя отдыхающие оставили упаковки от пиротехники, конфетти и бутылки от напитков. Ранее Piter.tv сообщал, что мусор после новогодних гуляний в Петербурге убрали к семи утра 1 января.

Видео: Instagram / o.v.ch