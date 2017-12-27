Метро Петербурга и Дед Мороз попросили не забывать вещи на станциях

Петербургская подземка выпустила милый ролик к Новому году. В ней Дед Мороз просит горожан не забывать вещи на станциях, чтобы те не закрывали на проверку.
Начинается ролик с девочки, которая отказывается что-либо делать до приезда Деда Мороза. Но сказочный персонаж опаздывает, так как решил пересесть с волшебных саней на метро. В вестибюле курьер забывает сумку с пиццей. Из-за этого станцию закрывают, а на место приходит полицейский с собакой.
В конце Дед Мороз обращается к зрителям, спускаясь на эскалаторе. Он просит не забывать свои вещи в метро, чтобы не причинять неудобства другим жителям города.
Еще на прошлой неделе Дед Мороз забыл свой мешок в метро и попросил петербуржцев так не делать. Подземка выпустила комикс, в котором новогодний волшебник был виноват в проверке станции.
Видео: Метрополитен Петербурга