Петербуржцы попросили у Деда Мороза биткоин и возвращение 80-х

Жители Северной столицы мечтают о здоровье, богатстве и собственной квартире.

В преддверии Нового Года стало известно, о чем мечтают жители Санкт-Петербурга. Эксперты Avito провели вопрос и оказалось, что большинство хочет открыть свой бизнес, купить квартиру или загородный дом, ну и конечно же здоровья, чтобы осуществить свои планы.

Участникам опроса предложили рассказать о своих достижениях за 2017 год и поделился планами на 2018 в категориях: работа, недвижимость, авто и крупные покупки. По итогам всероссийского опроса составили топ-10 желаний на вопрос "Что бы вы попросили у Деда Мороза в наступающем году?".

Большинство хотят под бой курантов загадать побольше здоровья себе и близким, приобрести недвижимость, а также разбогатеть. Помимо этого, россияне мечтают о новой машине и о счастье. Последние строчки рейтинга заняли любовь, путешествия, стабильность, работа мечты и "мир во всем мире".

Также отмечается, что 5% опрошенных предложили свои варианты желаний. Среди них оказались "вернуть восьмидесятые", "доллар по 30 рублей" и "торжество просвещенного гуманизма". Были варианты, связанные с предстоящими в год Желтой собаки событиями. Например, жители страны хотели бы побывать на Чемпионате мира по футболу-2018 или приобрести хотя бы один биткоин