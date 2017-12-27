В Новый год и Рождество на ночных автобусах проехались 4 тысячи человек

В новогоднюю ночь и рождественский сочельник ночными автобусами воспользовались более четырех тысяч человек.

Пассажиравтотранс подсчитал людей, которые воспользовались ночными автобусами в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января.

По итогам работы ночных автобусов 01 и 07 января пассажиропоток составил 4100 человек. Автобусы курсировали по 11 маршрутам для доставки пассажиров к станциям метро. Пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс"

Больше пассажиров у автобусов было в новогоднюю ночь. До метро и от него проехались более трех тысяч пассажиров. На рождественскую ночь пришлось около тысячи человек.

Ночные автобусы вернутся к постоянной работе 30 апреля. Воспользоваться ими можно будет в выходные и праздничные дни.

У подземки в праздничные дни пассажиропоток был куда обильнее. Ранее Piter.tv сообщал. что в новогоднюю ночь метро Петербурга воспользовались 234 тысячи пассажиров.