В новогоднюю ночь метро Петербурга воспользовались 234 тысячи пассажиров

Метрополитен Северной столицы в новогоднюю ночь перевез 234 тысяч посетителей. Подземка работала всю ночь с 31 декабря на 1 января.

Метро Петербурга работало всю ночь в Новый и год и Рождество. Всего за эти праздники в подземке проехали 250 тысяч пассажиров.

В новогоднюю и рождественскую ночи (с 31.12.2017 на 01.01.2018 и с 06 на 07.01.2018 года) Петербургский метрополитен перевез около 250 тысяч пассажиров. Пресс-служба метрополитена

Больше всего пассажиров пришлось на новогоднюю ночь. С 31 декабря по 1 января метрополитеном воспользовались 234 тысячи человек.

Накануне Piter.tv сообщал. что метро Петербурга просит пассажиров заранее купить жетоны перед первым рабочим днем.