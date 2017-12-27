В новогоднюю ночь метро Петербурга воспользовались 234 тысячи пассажиров

Метро Петербурга работало всю ночь в Новый и год и Рождество. Всего за эти праздники в подземке проехали 250 тысяч пассажиров.
В новогоднюю и рождественскую ночи (с 31.12.2017 на 01.01.2018 и с 06 на 07.01.2018 года) Петербургский метрополитен перевез около 250 тысяч пассажиров.
Пресс-служба метрополитена
Больше всего пассажиров пришлось на новогоднюю ночь. С 31 декабря по 1 января метрополитеном воспользовались 234 тысячи человек.
Накануне Piter.tv сообщал. что метро Петербурга просит пассажиров заранее купить жетоны перед первым рабочим днем.