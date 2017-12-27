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Метро Петербурга просит пассажиров заранее купить жетоны перед первым рабочим днем
Сегодня, 12:53
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Asyaromanenkova
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Метро Петербурга просит пассажиров заранее купить жетоны перед первым рабочим днем

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Пресс-служба метрополитена в последний новогодний выходной просит петербуржцев заранее приобрести жетоны и проездные билеты накануне первого рабочего дня в 2018 году.

Администрация петербургской подземки напоминает горожанам, что в первый рабочий день 2018 года в кассах метро с утра соберется традиционная очередь.

После новогодних каникул значительно увеличится количество пассажиров на станциях в утренние часы. Во избежание неудобств и очередей в кассы метро просим заранее приобретать или пополнять проездные билеты на основе БСК.

Пресс-служба метро

Представители подземки также напоминают, что купить жетоны и пополнить проездные можно не только через кассы, но и автоматы в вестибюлях. В некоторых можно расплатиться банковскими картами.

Теги: метро спб , новости спб , очередь в метро
Категории: Новости СПб

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