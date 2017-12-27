Метро Петербурга просит пассажиров заранее купить жетоны перед первым рабочим днем

Пресс-служба метрополитена в последний новогодний выходной просит петербуржцев заранее приобрести жетоны и проездные билеты накануне первого рабочего дня в 2018 году.

Администрация петербургской подземки напоминает горожанам, что в первый рабочий день 2018 года в кассах метро с утра соберется традиционная очередь.

После новогодних каникул значительно увеличится количество пассажиров на станциях в утренние часы. Во избежание неудобств и очередей в кассы метро просим заранее приобретать или пополнять проездные билеты на основе БСК. Пресс-служба метро

Представители подземки также напоминают, что купить жетоны и пополнить проездные можно не только через кассы, но и автоматы в вестибюлях. В некоторых можно расплатиться банковскими картами.