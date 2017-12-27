Метро Петербурга просит пассажиров заранее купить жетоны перед первым рабочим днем

Администрация петербургской подземки напоминает горожанам, что в первый рабочий день 2018 года в кассах метро с утра соберется традиционная очередь.
После новогодних каникул значительно увеличится количество пассажиров на станциях в утренние часы. Во избежание неудобств и очередей в кассы метро просим заранее приобретать или пополнять проездные билеты на основе БСК.
Пресс-служба метро
Представители подземки также напоминают, что купить жетоны и пополнить проездные можно не только через кассы, но и автоматы в вестибюлях. В некоторых можно расплатиться банковскими картами.