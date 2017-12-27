Мусор после новогодних гуляний в Петербурге убрали к семи утра 1 января

Оставленный во время празднования Нового года на улицах Северной столицы мусор убрали за три часа. Все работы закончились к семи утра.

Коммунальщики начали убирать центральные улицы Петербурга от последствий новогодних гуляний в четыре часа утра. До семи утра дворники и спецтехника очистили стрелку Васильевского острова, Невский проспект и Дворцовую площадь. Всего с мест массовых гуляний вывезли 154 кубометра мусора. Работали 166 дворников и 206 спецмашин.

Из-за снегопада на улицы вышли дорожники. Всего дороги чистили 590 машин и 870 дворников.

В комитете по благоустройству сообщают, что дорожные службы будут работать в особом режиме все зимние праздники. На случай неожиданностей в городе сформировано десять аварийный бригад.