На выходных шоу "Поющие мосты" в Петербурге посвятят программу Дню перенесения мощей Александра Невского

В ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 сентября разводка пролетов будет сопровождаться музыкой, посвященной небесному покровителю города.

Жителей и гостей Северной столицы ждет праздничная программа "Поющих мостов" в ближайшие выходные. В ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 сентября разводка пролетов будет сопровождаться музыкой, посвященной небесному покровителю города – князю Александру Невскому, пишет "Петербургский дневник".

В плейлист войдут торжественный "Гимн Великому городу" Глиэра и фрагменты знаменитой кантаты Прокофьева. Организаторы подготовили исторический сюрприз: прозвучат редкие архивные записи – исполнение "Вставайте, люди русские" оркестром Мариинки под управлением Валерия Гергиева (1994 год) и "Въезд Александра во Псков" под управлением Евгения Светланова (1970 год). Завершит программу духовное произведение современного петербургского композитора Сергея Екимова.

Шоу проходит уже девятый год. Проект стал визитной карточкой города, привлек более 20 млн зрителей и официально признан одним из главных туристических событий региона.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге впервые зажгут Ростральные колонны в честь Дня перенесения мощей Александра Невского и Ништадтского мира.

Фото: Piter.TV