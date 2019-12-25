Премьера документального фильма состоится 7 сентября.

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер документального фильма о PlayStation. Ролик опубликован на YouTube-канале FROM BEDROOMS TO BILLIONS.

В сюжете киноленты зрителям расскажут об истории создания консоли, конкуренции Sony с Nintendo и SEGA.

Известно, что в документальном фильме появятся японский геймдизайнер Хидео Кодзима, главный архитектор PlayStation Марк Церни и вице-президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан .

Премьера фильма состоится 7 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что второй сезон "Академии Амбрелла" превзошел первый по рейтингу.

Видео:FROM BEDROOMS TO BILLIONS/YT