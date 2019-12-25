В четверг, 30 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер документального фильма о PlayStation. Ролик опубликован на YouTube-канале FROM BEDROOMS TO BILLIONS.
В сюжете киноленты зрителям расскажут об истории создания консоли, конкуренции Sony с Nintendo и SEGA.
Известно, что в документальном фильме появятся японский геймдизайнер Хидео Кодзима, главный архитектор PlayStation Марк Церни и вице-президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан .
Премьера фильма состоится 7 сентября.
Ранее мы сообщали о том, что второй сезон "Академии Амбрелла" превзошел первый по рейтингу.
Видео:FROM BEDROOMS TO BILLIONS/YT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все