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Появился новый предвыборный ролик Ксении Собчак

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В сети появился новый предвыборный ролик Ксении Собчак под названием "Кароч, клей скотч!"

В сети появился новый предвыборный ролик Ксении Собчак, в котором она призвала решать все насущные проблемы в стране при помощи скотча.

Таким образом кандидат президенты предлагает бороться с проявлениями режима, которые не устраивают. Герои видео говорят разные словосочетания, в конце которых звучит фраза: "Клей скотч". Также в ролике часто появляется словосочетание "против воров".

В подписи авторы ролика предлагают посетить встречу сторонников Ксении Собчак, где дадут "самый полезный скотч". Реакция подписчиков оказалась неоднозначной.

Видео: YouTube/Ксения Собчак 

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Категории: Новости России

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