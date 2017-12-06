В сети появился новый предвыборный ролик Ксении Собчак, в котором она призвала решать все насущные проблемы в стране при помощи скотча.
Таким образом кандидат президенты предлагает бороться с проявлениями режима, которые не устраивают. Герои видео говорят разные словосочетания, в конце которых звучит фраза: "Клей скотч". Также в ролике часто появляется словосочетание "против воров".
В подписи авторы ролика предлагают посетить встречу сторонников Ксении Собчак, где дадут "самый полезный скотч". Реакция подписчиков оказалась неоднозначной.
Видео: YouTube/Ксения Собчак