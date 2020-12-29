Появился игровой ролик игры The Day Before, созданной российскими разработчиками. Её разработчик — Fntastic, издатель — MyTona. Обе компании зарегистрированы в Якутии. Игра будет предназначена для ПК.
Жанр будущей игры — ММО-RPG. Разработчики ранее уже создавали успешные проекты.
В мире The Day Before главный герой окажется в ситуации, где большинство населения планеты заражено опасным вирусом. Ему предстоит сражаться с другими командами, избегать заражения, искать островки безопасности.
Ранее гол и две передачи Проворова помогли "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛ.
Видео: YT / Gematsu
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