Жанр будущей игры — ММО-RPG.

Появился игровой ролик игры The Day Before, созданной российскими разработчиками. Её разработчик — Fntastic, издатель — MyTona. Обе компании зарегистрированы в Якутии. Игра будет предназначена для ПК.

Жанр будущей игры — ММО-RPG. Разработчики ранее уже создавали успешные проекты.

В мире The Day Before главный герой окажется в ситуации, где большинство населения планеты заражено опасным вирусом. Ему предстоит сражаться с другими командами, избегать заражения, искать островки безопасности.

Ранее гол и две передачи Проворова помогли "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛ.

Видео: YT / Gematsu